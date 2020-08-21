افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يشهد تكريم 8 رموز مسرحية

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، قائمة أسماء المكرمين في حفل الافتتاح المقرر إقامته الثلاثاء 1 سبتمبر المقبل.

وضمت القائمة أكاديميين ومسرحيين كان لهم دور متميز في صناعة وإبداع، ودراسة الإبداع المغامر والمغاير، وتصدر القائمة اسم الناقد والأكاديمي الراحل الدكتور حسن عطية، عضو مجلس إدارة المهرجان.

كما يكرم المهرجان اسم المخرج الراحل منصور محمد، واسم أستاذ الإخراج والتمثيل المترجم الراحل الدكتور سامي صلاح، كما تضم قائمة المكرمين أيضا المخرج سامي طه، ومن لبنان المخرجة مايا زبيب، وهي كاتبة وممثلة ومخرجة فضلاً عن كونها من مؤسسي مسرح زقاق، ومن سويسرا المخرج "ميلو راو" المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، ومن فرنسا المخرج ومصمم السينوغرافيا "برونو ميسا"، وأخيرا.. "نولو فاكيني" مخرج ومؤسس مسرح كانتا بيلي 2 الدانمارك - إيطاليا.

وكانت قد انتهت لجنة مشاهدة واختيار فعالية برنامج "ذاكرة المهرجان"، بالدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2020، من اختيار 9 عروض مسرحية.

وقال الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان، إن عروض "ذاكرة المهرجان"، ستكون متاحة لجمهور التجريبي 2020 عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وصفحته الرسمية علي "فيس بوك"، وكذا على موقع المهرجان "http://cifet.org"، ضمن برنامج فعاليات الدورة التي تمتد من 1 حتى 11 سبتمبر المقبل، والذي سيتم إعلانه تفصيليا خلال أيام.