ريم مصطفى: أرحب بخوض تجربة المسرح واعتذرت عن "مسرحية" بسبب النص

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن عدم ممانعتها خوض تجربة المسرح، حال تلقيها عرضا مناسبا لها.

وقالت مصطفى لـ"الوطن"، إنها ترحب بخوض هذه التجربة رغم رهبة الوقوف على خشبته، مضيفة: سبق وتلقيت عرضا لإحدى المسرحيات، ولكني اعتذرت عنها لعدم إعجابي بالنص.

وفي سياق مختلف، أبدت ريم سعادة بالغة إزاء ردود الفعل التي تلقتها عن مسلسلها الأخير "شديد الخطورة"، الذي عُرض عبر منصة watch it، وينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ8 حلقات، مؤكدة أن الأصداء العامة كانت إيجابية، وتلقت إشادات عديدة عن دورها بالعمل.

ويشارك في بطولة "شديد الخطورة"، أحمد العوضي، رياض الخولي، أحمد صيام، حمزة العيلي، حسني شتا، محمود حجازي، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.