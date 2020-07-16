"ذاكرة المهرجان" واحتفالية 5 سبتمبر.. جديد التجريبي في دورة 2020

أعلن دكتور علاء عبدالعزيز سليمان، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن إطلاق مساق غير تنافسي بعنوان "ذاكرة المهرجان"، واحتفالية خاصة بمناسبة يوم المسرح المصري 5 سبتمبر، ضمن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان والتي تقام في الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل "أون لاين".

جاء إعلان "سليمان"، ضمن "بث مباشر" أطلقه قبل ساعات عبر صفحة المهرجان الرسمية على "فيس بوك"، قدم من خلاله وعلى مدار 35 دقيقة تقريبا، طرفاً من ملامح الدورة القادمة، كما تحدث عن تطور عملية بحث إدارة المهرجان عن شكل لتقديمه مع تفشي وباء كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا، وصولا إلى الشكل الذي تم الاستقرار عليه، ورحبت به وزيرة الثقافة المصرية دكتورة إيناس عبدالدايم، مضيئا على بعض النقاط الجدلية التي أثيرت خلال الفترة الماضية في الأوساط المسرحية المصرية.

وقال دكتور علاء، إن مساق "ذاكرة المهرجان" سيتضمن عرض فيديوهات لأعمال سبق تقديمها في دورات المهرجان المختلفة، وإقامة ندوات وحلقات نقاشية حولها، كما يتضمن المساق إعادة طرح نسخ إلكترونية " pdf" من إصدارات المهرجان القديمة والتي لم يتح لشباب المسرحيين الإطلاع عليها أو ضمها إلي مكتباتهم.

اما ثاني الفعاليات الجديدة التي ستتضمنها دورة هذا العام فهي إحتفالية خاصة لمناسبة ذكري يوم المسرح المصري، وهو الحدث الذي تراجع الاهتمام به مؤخرا، ليأتي إحياء بريقه مرة أخرى كجزء من دور المهرجان التجريبي.

وقال "عبدالعزيز" إن الاحتفالية ستكون بعيدة عن البكائية واستدعاء جراح الحدث في هذا اليوم الذي يتوافق وذكرى حادث قصر ثقافة بني سويف الشهير، بل جاءت الفكرة لإدارة المهرجان من باب الاحتفاء بالمسرح المصري وسط ضيوفه، لكن الإجراءات الاحترازية التي غيرت شكل المهرجان أدت لتغير ملامح الاحتفالية التي تم إسنادها إلى واحد من كبار المخرجين المصريين والعرب ــ كما وصفه ــ وهو المخرج ناصر عبدالمنعم، والذي يعمل حاليا علي هذه الاحتفالية.

وأضاف: "لا زلنا نعمل على قائمة المكرمين في هذا اليوم، والتي ستضم أسماء بعض شهداء محرقة بني سويف إضافة إلى عدد من الناجين".

وتمنى "عبدالعزيز"، ممن سيأتون بعده في إدارة المهرجان، أن يحافظوا على الاحتفالية كسنة وقاعدة من ثوابت المهرجان.

كما رحب رئيس المهرجان في ختام كلمته بكافة الآراء والاقتراحات من شباب المسرحيين المصريين والعرب، من أجل الخروج بمهرجان يليق باسم مصر وباسم مسرحها وتاريخه، وأحلام شبابه وكباره.