رئيس جامعة كفر الشيخ يدعو طالب "تنمر" اختبارات التربية الرياضية لمقابلته

قرر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، دعوة الطالب أحمد عمر طالب اختبارات كلية التربية الرياضية للحضور إلى مكتبه، مؤكدا أنه فور علمه بالواقعة تم التواصل مع الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة للوقوف على ملابسات الواقعة ووجه بنشر بيان توضيحى بخصوص الواقعة.

كما وجه رئيس الجامعة، عميد كلية التربية الرياضية بالتواصل مع الطالب للحضور إلى الجامعة غدا السبت لإيضاح الحقائق وبحث تظلمه، مؤكدا استعداد الجامعة فور التحاق الطالب بإحدي كلياتها تقديم أقصي خدمة طبية ممكنة للطالب وعلى نفقة الجامعة.

وأكد دسوقي، أن مجتمع الجامعة يرفض جملة وتفصيلا مبدأ التنمر، موضحا أن الجامعة بها طلاب من ذوى الهمم وهم جزء عزيز جدا لدينا من طلاب الجامعة وإدارة الجامعة حريصة على تقديم كل سبل الرعاية لهم وأن مكتبه مفتوح لاستقبالهم في أي وقت.

وأوضح أن كلية التربية الرياضية لها اختبارات قدرات ذات طبيعة خاصة وموحدة على مستوى الجمهورية ويجب الوقوف على قوام الطالب بصورة كاملة وتجري الاختبارات تحت إشراف لجان من المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً ضرورة غرس قيم الانتماء والمواطنة والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية.