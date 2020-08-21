معاون محافظ كفر الشيخ تلتقي صاحب واقعة التنمر غدا

قالت هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ لشؤون المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إنها ستلتقي الطالب أحمد غريب عمر، صاحب واقعة التنمر بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، بجانب مقابلة محافظ الإقليم له لدعمه نفسيًا.

وأضافت "الطباخ" أنها تقدم كل الدعم لأبناء كفر الشيخ ذوي الاحتياجات الخاصة قبل الأسوياء، موضحة أنها تواصلت مع الطالب وستستقبله غدًا بمكتبها وسيقابل محافظ الإقليم.

وكان الطالب تعرض لواقعة تنمر، على حد وصفه، خلال تقدمه لإجراء الاختبارات بكلية التربية الرياضة من خلال منشور نشره على صفحته على "فيس بوك"، ولاقي تفاعلًا كبيرًا من رواد الموقع وتداولوه على نطاق واسع جعل وسائل الإعلام المختلفة تتواصل معه.

وخلال حديثه لـ"الوطن" أكد الطالب أنه يتعرض للتنمر طوال مراحل حياته، وكاد أن يخسر نفسه وخسر حلمه في الالتحاق بكلية طب الأسنان، لكنه لايريد أن يخسر حلمه في أن يلتحق بكلية التربية الرياضية وأن يكون مدربًا لسباحة.