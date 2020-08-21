صاحب واقعة التنمر بجامعة كفر الشيخ: فكرت أعتزل المجتمع ومش هاخسر حلمي

"تعرضت للتنمر طوال مراحل حياتي، لكني كنت أقاومه بشكل كبير وبدعم من أسرتي وأصدقائي"، بهذه الكلمات بدأ الطالب أحمد غريب محمد عمر، حديثه عن معاناته من التنمر، بعدما شغل السوشيال ميديا بقصة تعرضه للتنمر خلال تقدمه لاختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

مأساة "أحمد" لم تقتصر على اختبارات كلية التربية الرياضية فحسب، فالشاب الصغير له تاريخ طويل من التنمر، "كنت أتعرض للتنمر في المرحلة الابتدائية وتجاوزته في الإعدادية والثانوية، حلمت بالالتحاق بكلية طب السنان، لكنني خشيت من التنمر على الرغم من أنني أجلت سنة في الثانوية العامة، وتأثرت نفسياً وخسرت حلمي بسبب التنمر".

قال أحمد لـ"الوطن"، إنه بمجرد ما نشره البوست على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجد تعاطفاً كبيراً من أشخاص لا يعرفهم، فضلاَ عن أطباء تواصلوا معه وأساتذة من الجامعة، لكنه لا يريد سوى الدعم المعنوي وعدم تكرار ما حدث له مع الآخرين.

وجه الشاب رسالة لكل من تنمر به: "أقول لمن تنمر عليً أني خسرت حلمي في الالتحاق بطب السنان، ولدي حلم آخر لا يريد أن أخسره وهو أن أكون مدرباً للسباحة، وألتحق بكلية التربية الرياضية".

ما زال أحمد متأثرا بما حدث معه في اختبارات كلية التربية الرياضية، "كنت بخد التنمر بضحك، لأننا كنا أطفال ولا حرج علينا، لكن ما أثر فيّ أن أتعرض للتنمر من دكتور في الجامعة، مينفعش يكون متنمر، دي خلقة ربنا، مكنش ينفع يقولي ألبس هدومك وروح مش هتنفع، أنا فكرت انعزل عن المجتمع بسبب التنمر، لكن ظروفي لا تسمح أنا شاب لدي طموح وأسرتي تدعمني كثيراً، وسأكمل طريقي وسأتفوق، رغم نفسيتي الصعبة".

وروى شاب يدعى أحمد عمر من أبناء محافظة كفر الشيخ، واقعة تنمر تعرض لها خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ.

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وشرح الشاب ماحدث له خلال منشور تداولته العشرات من مجموعات موقع "فيس بوك" في كفر الشيخ، قائلا "موقف حصلي النهاردة وأنا بقدم كلية تربية رياضية، رحت الساعة 9 الكلية عشان أقدم الورق وأدخل الاختبارات وقعدت أنزل واطلع من الساعة 9 للساعة 1 وبعد كده قعدت ساعة على ما دخلوني ودفعت 450 جنيه الأول غير الورق اللي صورته وبعد كده دخلت وقلعت ما عدا الملابس الداخلية وبعد كده قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كده رحت للدكتور التاني عشان الاختبار، انزل عشرة ضغط، اقف على مشط رجلك ونط، اقعد واقف وأنت مربع من غير ما تسند وبعد كده قالوا لنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز فى شفتي أوي، بعدها ندهلي قالي اسمك إيه قلت له كذا كذا يا دكتور قالي إيه اللي فى شفتك ده، قلت له عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عملية تانية وشفتي هترجع طبيعية وهشيل التقويم وهبقى زي الفل".

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وردّ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتهام شاب بتعرضه للتنمر خلال اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقال دسوقي لـ"الوطن" إن "الجامعة لا ترضى بإهانة أي طالب لديها على الإطلاق، وأن جميع الطلاب أبناؤها ولا يمكن أن يكون هناك إهانة لأحد"، مشيراً إلى أن الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر، الذي شكا على وسائل التواصل الاجتماعي من التنمر، افتقد لأحد شروط الاختبارات.