عزاء "شويكار" يسجل أول ظهور للفنانة ليلى نصر بعد غياب

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة ليلى نصر، بعد سنوات طويلة من الغياب وذلك بعد ظهورها في عزاء الفنانة شويكار الذى تم منذ عدة أيام.

ليلى نصر هي فنانة من الفنانات اللاتي كن يؤدين أدوارًا ثانوية فى مسلسلات التسعينيات والثمانينيات، وأدوارًا ثانية في أفلام السبعينات.

ولدت "ليلى" عام 1938، وكان أول أعمالها فيلم (قلب في الظلام) عام 1960، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في السينما والتليفزيون، ومن أشهرها دورها كوالدة للفنان شريف منير فى مسلسل "ذئاب الجبل".

كما أنها شاركت في عدد من المسلسلات أبرزها "التوأم، حديث الصباح والمساء، عصافير النيل".