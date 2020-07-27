ليلى علوي: يسري نصر الله صاحب بصمة مميزة.. محظوظة بإني أحد أبطاله

وصفت الفنانة ليلى علوي، المخرج يسري نصرالله، بأنه صاحب بصمة مميزة في السينما المصرية.

وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مهنئة "نصر الله" بعيد ميلاده، بقولها "في تاريخ السينما في مصر بيبقى فيه علامات، أسامي بتمثل مدرسة وطريقة وروح مختلفة وبصمة مش شبه حد".

وتابعت: "النهارده عيد ميلاد واحد من صاحب البصمات المميزة في السينما المصرية في كل أعماله و كنت محظوظة إني أحد أبطالها (الماء والخضرة والوجه الحسن)، المخرج الكبير والصديق والإنسان الحساس الراقي يسري نصر الله، كل سنة وأنت طيب ومنور وسط كل حبايبك وجمهورك اللي بيحبك".

فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، بطولة ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داود، محمد فراج، صابرين.