ليلى علوي: يسري نصر الله صاحب بصمة مميزة.. محظوظة بإني أحد أبطاله
قدمت معه فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"
كتب:
هبة أمين
11:58 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
وصفت الفنانة ليلى علوي، المخرج يسري نصرالله، بأنه صاحب بصمة مميزة في السينما المصرية.
وكتبت ليلى علوي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مهنئة "نصر الله" بعيد ميلاده، بقولها "في تاريخ السينما في مصر بيبقى فيه علامات، أسامي بتمثل مدرسة وطريقة وروح مختلفة وبصمة مش شبه حد".
وتابعت: "النهارده عيد ميلاد واحد من صاحب البصمات المميزة في السينما المصرية في كل أعماله و كنت محظوظة إني أحد أبطالها (الماء والخضرة والوجه الحسن)، المخرج الكبير والصديق والإنسان الحساس الراقي يسري نصر الله، كل سنة وأنت طيب ومنور وسط كل حبايبك وجمهورك اللي بيحبك".
فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، بطولة ليلى علوي، منة شلبي، باسم سمرة، أحمد داود، محمد فراج، صابرين.