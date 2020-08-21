اللجنة الفنية للسد الإثيوبي تعد مسودة أولية تحدد نقاط الخلاف والتوافق

عقدت اللجنة الفنية المصغرة، المكونة من عضو فني وعضو قانوني، من كل دولة من الدول الثلاث، اليوم، بشأن السد الإثيوبي، وجرى إعداد مسودة أولية، تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد، يحدد نقاط الخلاف والتوافق، وذلك ضمن مخرجات اجتماع مفاوضات السد، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس.

ثم تلى ذلك اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وتم التوافق بين الوزراء، على الخطوات المستقبلية حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم، وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء الاجتماع الوزاري، باشرت اللجنة الفنية والقانونية أعمالها، للبدء في التفاوض حول المسودة الأولية المُعدة من الدول الثلاث، ويأتي ذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعياً للوصل لاتفاق لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى يوم 28 أغسطس.