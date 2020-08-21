"الصيادلة" تنعى صيدلي الغلابة.. وتناشد محافظ البحر الأحمر تخليد اسمه

نعى المستشار محمد فكري، الحارس القضائي على نقابة الصيادلة، الدكتور محمد سيد الجرفي الشهير بـ"صيدلي الغلابة" برأس غارب الذي وافته المنية اليوم، وخرج المئات من المواطنين لوداعه إلى مثواه الأخير، في جنازة مهيبة.

وأضاف "فكري"، في تصريحات خاصة، لـ"الوطن"، إن النقابة العامة تتقدم بخالص العزاء لأسرته الكريمة، وستتواصل مع النقابة الفرعية بالبحر الأحمر، لصرف كل المستحقات لأسرة المتوفي، وتقديم كل سبل الدعم اللازم لهم.

وأكد "فكري" أن النقابة تثمن الدور الإنساني الذي يقوم به أي صيدلي لخدمة الناس والمواطنين خاصة الفقراء، متقدمًا بأسمى آيات الشكر والعرفان لأمثال هؤلاء، مشيرا إلى أن النقابة ستناشد محافظ البحر الأحمر تخليد اسم الدكتور محمد وإطلاق اسمه على أحد شوارع المحافظة كما طالب مواطنو رأس غارب.

وكانت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر قد شهدت، اليوم الجمعة، جنازة مهيبة لوداع الدكتور محمد سيد الجرفي الشهير بـ "صيدلي الغلابة" لمثواه الأخير بمدافن رأس غارب.

وطالب أهالي مدينة رأس غارب المسؤولين بإطلاق اسم الراحل، على أحد شوارع المدينة لتخليد ذكراه الطيبة.

وسادت حالة من الحزن مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، لوفاة الصيدلي الشاب محمد سيد الجرفي، الملقب بـ"صيدلي الغلابة" إثر أزمة قلبية.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي خبر وفاة الصيدلي محمد سيد عبر صفحات السوشيال ميديا، بحزن عميق على رحيل "صيدلي الغلابة" كما يلقبونه بمدينة رأس غارب، مطالبين بالدعاء بالرحمة له.

اشتهر الراحل بالأخلاق الطيبة ومعاملته الحسنة للمواطنين، وتقديم أعمال الخير وتوفير العلاج بالمجان للفقراء والمحتاجين.

وقال محمد جمال عبدالقادر، من أبناء مدينة رأس غارب: "رأس غارب حزينة على خسارتها لأهم رجال الخير، لما يعرف عنه من عمل خير وتوفير العلاج للفقراء والمحتاجين وحسن معاملته للصغير والكبير".