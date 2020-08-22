تفاصيل مقتل صاحب كشك على يد شقيقين في بولاق الدكرور.. "ضرب الكلب"

"ضرب الكلب"... هكذا برر شقيقان جريمة قتل صاحب كشك بمنطقة بولاق الدكرور طعنا بالسكين، أثناء أقوالهما أمام النيابة العامة.

وأضاف المتهمان أنهما يمتلكان جراجا خاصا للسيارات بالمنطقة، وقررا إحضار كلب حراسة خشية على سيارات المواطنين التي تدخل الجراج للمبيت به من السرقة، خاصة بعد تعرض العديد من السيارات داخل الجراج للسرقة من قبل، ونظرا لكثرة نباحه ليلا حتي يمنع دخول الحرامية، انزعج صاحب الكشك المجني عليه الكلب وقام بضربه بشدة.

وأكمل المتهمان في اعترافاتهما، أن أحدهما ذهب إلى المجني عليه لمعاتبته فقام بضربه، فشاهده شقيقه وذهب لنجدته بواسطة سلاح أبيض وطعنه في الظهر فسقط على الأرض وتم نقله إلى المستشفى ولكنه توفي فور وصوله، فقررت النيابة العامة حبس الشقيقين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إخطارا من مستشفى بولاق الدكرور العام بوصول شاب مصابا بطعنة في الظهر وتوفي فور وصوله.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب يمتلك كشكا في دائرة القسم، وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقين بسبب كلب واعتراض الضحية على إزعاجه، على إثرها قاما بطعنه طعنة نافذة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين تمكنت القوات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.