عمرو خليل يكشف حقيقة مقتل محصل كهرباء بسبب الأسعار: "شائعة من 2016"

تداول البعض عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورتين لتجمع المواطنين حول سيارة إسعاف مع تعليق: "عاجل.. مواطن يقتل محصل الكهرباء في الدقهلية بعد غلاء أسعار الكهرباء".

الإعلامي عمرو خليل، عرض هذه الصورة خلال حلقة الأربعاء من برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، وعلق عليها مؤكدًا أن المنشور الأصلي كان عام 2016، ولا يعرف أحد حقيقة هذه الصور المتداولة، مستنكرًا إعادة نشر صور قديمة لحوادث على أنها جديدة، محذرًا المواطنين من تداول الصور وإعادة نشرها بدون تحقق.

وقال "خليل": "زمان لما كان بيراد أن دولة أو إمارة أو مملكة تسقط كانت الحروب بتم عليها، وبالتالي كانت بتسقط وكان بيستخدم السيوف والمدافع والبنادق ثم الطيارات والغواصات وكل دي كانت الأشكال النمطية لأي حرب عشان تهد أي دولة لكن دلوقتي الوضع اختلف خالص".

وأضاف: "الوضع دلوقتي إنك ممكن تهد دولة باستخدام الموبايل مش أكتر من التليفون المحمول اللي في إيد كل واحد فينا".

وطالب "خليل"، المواطنين بالحذر قائلا: "نشغل مخنا ومناخدش أي حاجة بثقة وتصديق مطلق لأن ده شكل جديد من أشكال الحروب".