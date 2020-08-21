لوكاشينكو: بوتين يشاركنا وجهة النظر بشأن الوضع الراهن في بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه وجهة النظر نفسها التي تتبناها مينسك بشأن الوضع الراهن في البلاد.

وأكد لوكاشينكو، في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية في بيلاروسيا: "لقد حذرت الرئيس الروسي من الوضع في بيلاروسيا. فنحن نتمتع بالتفاهم المتبادل، كما أننا نشترك في اتفاقية متعلقة بهذا الأمر داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي واتفاقية الدولة الموحدة".

وأشار لوكاشينكو، إلى أن "الأزمة البيلاروسية لا تقل أهمية بالنسبة لروسيا عنها بالنسبة لنا"، مُضيفًا أن الهجوم يستهدف الجانب الروسي في المقام الأول، لكن هناك أطراف تريد ضرب موسكو عن طريق تدمير مينسك، لكنهم سيفشلون في النهاية، على حد قوله.