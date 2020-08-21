السودان يجري مناقصة استيراد وقود للمرة الأولى

قالت وزارة الطاقة والتعدين السودانية في بيان، اليوم، إن البلاد بدأت فرز العطاءات في أول مناقصة لها لاستيراد الوقود، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأوضح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في مقابلة مع الإذاعة الرسمية، أنه من المقرر تمويل المناقصة، وهي للتوريد في سبتمبر المقبل، من خلال صندوق حديث الإنشاء لاستيراد السلع الأساسية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن وزارة الطاقة، أن عملية فرز العطاءات جرت "بشفافية تامة"، وهو ما لاقى استحسانا من الشركات.

وكان السودان يعتمد سابقا على الشراء المباشر، وجرى الإلغاء بشكل تدريجي لدعم الوقود الذي كان مصدرا لفساد واسع النطاق.

ويعد الاقتصاد السوداني عرضة لخطر التراجع دون توقف، متأثرا بتضخم سنوي يفوق 100% وعجز في إمدادات الكهرباء والخبز والوقود والأدوية، ويعاني البلد أيضا لجمع عملة صعبة من أجل واردات الوقود.

وفي يوليو الماضي، أعلن حمدوك عن إصلاحات اقتصادية وسياسية طال انتظارها بهدف إنقاذ الاقتصاد والمحافظة على بقاء انتقاله للحكم المدني على الطريق الصحيح بعد الإطاحة بعمر البشير العام الماضي.

وقالت الوزارة السودانية، إن 16 من أصل 28 شركة محلية وعالمية سحبت كراسة العطاء تقدمت بعروض، مضيفة أن عملية الفرز والترسية ستتواصل في الأيام المقبلة.

ودعت وزارة الطاقة، الشركات للمشاركة في مناقصة ثانية لاستيراد منتجات بترولية من أكتوبر 2020 وحتى مارس 2021.

وأوضح الموقع الإلكتروني للوزارة، أن آخر موعد لتقديم العروض في هذه المناقصة هو 20 سبتمبر المقبل.

وكان السودان قال في يونيو الماضي، إنه سينشئ صندوقا لتمويل التجارة بمحفظة حجمها ملياري دولار، للمساعدة في استيراد وتصدير السلع الأساسية الهامة مثل القمح، وذلك في ظل تضاؤل إمدادات النقد الأجنبي المتداولة.