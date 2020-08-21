مفتي الجمهورية: الهجرة النبوية كانت درسا في الأخذ بالأسباب والتخطيط

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الهجرة النبوية هي فداء وعطاء بشري في صورة فردية، وعطاء عام جسدته الهجرة للمسلمين في كل زمان ومكان، كما أنها درس لكل معنى راقٍ وحضاري وإيماني وحياتي.

وأضاف "علام" خلال لقاء ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق: "نستطيع أن نأخذ من الهجرة كل الدروس المتعلقة بالشباب والمرأة ودورهما في البناء وخبرة الكبار ودرس في التخطيط والأخذ بالأسباب".

وتابع: "كان يمكن للرسول، الذي عنده مكانة عليا عند الله سبحانه وتعالى، أن تختصر له الطريق والزمان والمكان وأن يحمل حملاً للمدينة المنورة دون عناء، ولكنه يريد منا أن نأخذ درسًا في أن كل قيمة عليا وأن كل مثل ينشر بين الناس يحتاج لجهود وصبر وتخطيط".