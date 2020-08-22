بورصة الدواجن اليوم السبت 22-8-2020 في مصر

مع تفشي جائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، شهدت بورصة الدواجن تذبذبًا كبيرًا بين ارتفاعات وانخفاضات متتالية، نتيجة تباين القوى الشرائية من المستهلكين، الأمر الذي تسبب في انخفاض كبير في أسعارها مقارنة بالخريطة الزمنية للأسعار التي كانت من المقرر تطبيقها بعام 2020، ما جعلها تصل إلى أسعار أقل من تكلفة الإنتاج.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء شهد تراجعًا إلى 17 جنيهًا مقابل 22 جنيها بالمزرعة، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 21 و22 جنيهًا مقابل 27 جنيهًا أول أمس.

بورصة الدواجن اليوم

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في حديثه لـ"الوطن" أنّ هذه الأسعار تؤثر بشكل مباشر على جميع منتجات الدواجن، إذ تراجعت كرتونة البيض بنحو 6 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى 23 جنيهًا مقابل 29 جنيهًا، لتباع الكرتونة للمستهلك بسعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا مقابل 34 جنيهًا.

وفسّر "السيد" الأسباب وراء انخفاض أسعار الدواجن، والتي رجّح أنّها تعود لانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين خاصةً في الفترة التي أعقبت عيد الأضحى، والتي يقل فيه الطلب والإقبال على الدواجن الحية، فضلًا عن تأثر البلاد في الوقت الحالي بجائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في لجوء المستهلك إلى شراء ما يكفيه من احتياجات فقط، بالإضافة إلى حرص الأسرة المصرية في الوقت الحالي إلى ترتيب أولوياتها من استعداد للمدارس والجامعات، مضيفًا أن السياحة كان لها دور كبير في انتعاش بورصة الدواجن.

توقعات بورصة الدواجن

ومن ضمن العوامل التي تسبب في قلة القوة الشرائية أيضًا غلق المطاعم والفنادق وتحجيم المصايف، إذ يتوقع رئيس شعبة الدواجن أن تعود إلى الارتفاع مجددًا مع عودة المطاعم والفنادق وزيادة الحركة السياحية، بالرغم أنّ لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله.

أسعار الكتاكيت

وسجّلت أسعار الكتاكيت نحو 9.5 جنيه للكتكوت عُمر يوم واحد كحد أقصى للتراجع بنحو 1.25 جنيه للكتكوت عن الأسبوع الماضي، وبلغ الحد الأدنى 6.5 جنيه كحد أدنى كأقل سعر تداول بين الشركات.

رحلة الدواجن خلال الآونة الأخيرة

وعلى مدار الـ4 شهور الماضية، استقرت أسعار الدواجن بعد انتهاء شهر رمضان ليتراوح سعر كيلو دواجن المزارع بين 27 و28 جنيهًا للكيلو مقابل 32 و33 جنيهًا لدى تاجر التجزئة.

لتشهد أسعار الدواجن انخفاضًا بقيمة 25% بنهاية شهر يونيو الماضي حسب ما أعلنته الغرفة التجارية، لتسجل أسعار الدواجن 25 جنيهًا لكيلو المزارع بتراجع يصل إلى 7 جنيهات، ليصل سعر الكتكوت إلى 12 جنيهًا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.