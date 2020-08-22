البرلمان الليبي: مصر اتخذت موقف الصديق والجار تجاه أزمة بلدنا

قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، إن وقف إطلاق النار بين الطرفين في ليبيا هي خطوة جيدة يسعى إليها الطرفان منذ فترة طويلة على أمل الوصول إلى حل جذري لتلك الأزمة خاصة بعد تدخل دولة تركيا في الصراع هناك ما أدى إلى تأجج الأمر، بينما وقفت مصر موقف الدولة الصديقة والجارة وحددت منطقتي سرت والجفرة كونهما مناطق حمراء، وأن يتم الحوار بين الليبيين.

وأضاف "المريمي" خلال مداخلة هاتفية له من ليبيا ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC" أن البيانين من قبل الطرفين في ليبيا واضحان ويقضيان بإعادة القوات التركية والقطرية إلى أراضيهم وترك الليبين لحل الأزمة، موضحا أن الجميع يسعى حاليا إلى السعي لوضع انتخابات في ليبيا تضمن توزيع عادل لثروات كافة الليبين، والقادم سيكون هناك حوار بين الليبيين على قاعدة مخرجات برلين ومبادرة إعلان القاهرة.

وأكد أن هناك دولا كبرى تسعى إلى حل الأزمة الليبية وعلى رأسهم مصر لنشر السلام والأمن في ليبيا، كما أن هناك دولا عربية أخرى تسعى إلى حل تلك الأزمة، وسيتم البناء على تلك الخطوة في الفترة المقبلة.