وزير داخلية الوفاق يشيد بدور مصر: نتطلع للتعاون وتحقيق مستقبل مزدهر في ليبيا

أشاد فتحي على باشآغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، عضو المجلس الرئاسي الليبي، بموقف مصر الداعم لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال باشآغا إن اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ودعم الدول الشقيقة والصديقة مكسب وطني يستحق الإشادة ونتطلع لتطوير التعاون مع مصر وأمريكا وأوروبا والأمم المتحدة.

وأضاف في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نستطيع جميعا تحقيق مستقبل مزدهر بروح وطنية تجمع الحلفاء والأشقاء للعمل سويا مع ليبيا".

جاء ذلك تعليقا على مع أعلنه كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق اليوم بشأن وقف إطلاق النار والعمليات القتالية في ليبيا.

ودعا كل من السراج وصالح في بيانين منفصلين إلى استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.