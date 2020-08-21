مفتي الجمهورية: الضرب يتنافى مع الرجولة والنبي لم يضرب زوجاته

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يضرب أحد قط، لا زوجه ولا أبناء ولا خادم.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، عبر شاشة "صدى البلد": "أقول إن الآية الكريمة التي جاء فيها فعل الأمر واضربوهن ليس مقصودًا أبدًا بها الضرب، لأنني سأسلك مسلك النبي، وهو الشخص الكريم الذي نزل عليه كتاب الله، ولا يوجد أحد يفهمه كما فهمه أبدًا وقطعًا، لكن الصحابة يأخذون مما يفهمه النبي".

وتابع: "النبي عاش في أسرته ولم يضرب أحدًا قط، بل إن أنس بن مالك خادم النبي ظل معه عشر سنوات ويخدمه، ولم يقل له النبي لم فعلت كذا أو تركت كذا".

وأردف، أن العلاقة الزوجية كما وُصفت في القرآن الكريم تتنافى مع الضرب، حيث أنها مبنية على المودة والرحمة، مشددًا على أنه لا يضرب إلا ضعيف، والضرب يتنافى مع قيم الرجولة".