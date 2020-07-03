شوقي علام: الإخوان خوارج ويجب مواجهتهم بالقلم والسلاح

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن جماعة الإخوان، ينطبق عليهم لفظ الخوارج من الناحية العلمية ومن ناحية الواقع، أما من خلال الناحية التاريخية الأزهرية، فإن الأزهر من قديم الزمان، علماءه وصفوهم بكونهم خوارج.

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يوجد فاصل بين الجماعات الإرهابية الموجودة، وجماعة الإخوان المسلمين، فجميعهم رضعوا من ثدي الأم التي وجدت في عام 1928، موضحا أن تنظيم داعش الإرهابي والنصرة والقاعدة، وكل التنظيمات الإرهابية، هي تبادل أدوار فقط، وجميعهم رأسهم الإخوان.

وأكد أنه يجب الدفاع بشراسة ضد فكر هذه المجموعات الإرهابية، ويجب الكفاح والجهاد الحقيقي ضد تلك المجموعات، سواء بالقلم أو بالسلاح، وعندما يتم مواجهتهم بالسلاح في سيناء، فهو مواجهة بحرب شريفة وجهاد حقيقي في سبيل الله.

وأشار إلى أنه لا يوجد انفصال أبدا بين الدين والدولة، والدولة المصرية حامية للدين في كل مراحل التاريخ، واستخدام جماعة الإخوان شعار "الإسلام هو الحل"، هو لدغدغة المشاعر، وحتى يصلوا لأغراض معينة، وهي كلمة حق يراد بها باطل: "لم أجد أزهريا معتبرا ينادي بتطبيق الشريعة، لا قبل عام 1928 وما بعدها، وذلك لأنها ليست غائبة".