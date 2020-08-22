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محمود مسلم

الولايات المتحدة تسجل 1074 وفاة ونحو 45 ألف إصابة جديدة بكورونا

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(أ.ش.أ)
12:16 ص | السبت 22 أغسطس 2020
الولايات المتحدة تسجل 1074 وفاة ونحو 45 ألف إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 1074 وفاة ونحو 45 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة في الولايات المتحدة، اليوم، تسجيل 1074 وفاة ونحو 45 ألف إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على مستوى الدولة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأظهرت البيانات الواردة على موقع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 173490 حالة، بعد وفاة 1074 شخصا من المصابين، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و551 ألفا و793 حالة، بعد تسجيل 44864  إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، وفقا للبيانات المتاحة حتى الساعة الرابعة من عصر أمس الخميس بالتوقيت المحلي.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرر من كورونا المستجد من حيث عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، والذي تسبب حتى اليوم في وفاة ما يقرب من 800 ألف شخص، وأصاب إجمالا نحو 23 مليون شخص في أنحاء العالم، وفق البيانات المسجلة.

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