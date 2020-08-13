الولايات المتحدة: طلبات الإعانة دون المليون لأول مرة منذ تفشي كورونا

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، تراجع عدد المواطنين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل من مليون طلب، للمرة الأولى منذ بدء تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 963 ألفا للأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية.

ويعد ذلك أقل مستوى منذ منتصف مارس الماضي، عندما بدأت السلطات الأمريكية إغلاق الأنشطة غير الأساسية لإبطاء انتشار كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث بلغت طلبات إعانة البطالة الذروة في أواخر مارس عندما سجلت 6 ملايين و867 ألف طلب.

وكشف تقرير إعانة البطالة، أن عدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات بلغ 15 مليونا و486 ألفا للأسبوع المنتهي في أول أغسطس الجاري، مقارنة مع 16.09 مليون في الأسبوع السابق.