بريطانيا تتهم الاتحاد الأوروبي بزيادة مفاوضات "بريكست" صعوبة

اتهمت بريطانيا، الاتحاد الأوروبي بزيادة مفاوضات الخروج من الاتحاد "بريكست" صعوبة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال المفاوض البريطاني ديفيد فروست في بيان اليوم، إن الدول الـ 27 في الاتحاد تسعى لفرض استمرارية حول المساعدات الحكومية والصيد على لندن ومحاولة التوصل إلى اتفاق حول هاتين النقطتين قبل التقدم بملفات أخرى.

وأضاف فروست، أنه من الصعب جدا إحراز تقدم وهناك مجالات مهمة يجب تسويتها وحتى أن كان هناك تفاهم متبادل بين المفاوضين لا يزال هناك تفاصيل كثيرة يجب العمل عليها والوقت ضيق للجانبين.

واعتبر فروست، أن التوصل إلى اتفاق لايزال ممكنا قبل انتهاء المرحلة الانتقالية نهاية ديسمبر، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب التوصل إلى ذلك.