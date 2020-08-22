محمد إمام يتضامن مع أحمد عمر ضحية التنمر بكفر الشيخ

أعلن الفنان محمد عادل إمام، عبر حسابه على "تويتر"، تضامنه مع الشاب أحمد عمر بعد التنمر عليه. حيث كتب "‏متضامن معاك وكل الدعم ليك... أحمد عمر‬⁩.. محمد أمام"‬⁩

روى شاب يدعى أحمد عمر، أحد أبناء محافظة كفر الشيخ، واقعة تنمر تعرض لها خلال تقديمه لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، حيث نشر عبر حسابه على "فيسبوك" واقعة التنمر على شكله أثناء إجرائه اختباراته القدرات بالكلية.

وتفاعل الآلاف من رواد موقع "فيس بوك"، مع رسالة الشاب، مطالبين بسرعة فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين فيها.