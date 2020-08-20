بـ"الملك".. محمد إمام يتعاون لثالث مرة مع شيرين عادل ومحمد صلاح عزالعرب

"كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة، قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجأوني، الملك، رمضان2021 إن شاء الله، إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي"، بهذه الكلمات كشف الفنان محمد عادل إمام، عن خوضه غمار المنافسة في موسم رمضان 2021.

التعاون بين محمد إمام، والثنائي محمد صلاح العزب، وشيرين عادل، ليس الأول، وكان سبقها مسلسل دلع بنات عام 2014، بطولة مي عزالدين، كندة علوش، سمير غانم، سعد الصغير، نضال الشافعي، سامي مغاوري، ريم البارودي.

و مسلسل هوجان عام 2019، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، رياض الخولي، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، محمود أسامة أوس أوس.

مسلسل "الملك" 2021، يحكي قصة صعود ورحلة كفاح للبطل محمد إمام في إطار الأكشن، يتفرع عنها قصص رومانسية لأبطال العمل، من المفترض أن تكشفها الحلقات الأولى من العمل.

ويعكف حاليًا السيناريست محمد صلاح العزب، على كتابة الحلقات الأولى من مسلسل الملك، حيث انتهى من كتابة ما يقرب من 4 حلقات حتى الأن.

وينتظر محمد إمام، الانتهاء من كتابة الحلقات الـ10 الأولى، لرسم تفاصيل شخصيته و "اللوك" المرتقب الظهور به بشكل مختلف عن إطلالته في أعماله السابقة.

ومن المرتقب البدء في تصوير مسلسل الملك قبل نهاية عام 2020، ويستعد صناع العمل، لعقد جلسات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لاختيار فريق المسلسل بالكامل، وإسناد الأدوار إليهم، وذلك بعد انتهاء السيناريست محمد صلاح العزب من كتابة الحلقات.

يذكر أن "الملك"، أحد الألقاب التي حظى بها الفنان القدير فريد شوقي، الذي تم الاحتفال بمئويته في عام 2020 لمرور 100 عام على ميلاده باعتباره من مواليد 30 يوليو 1920، ومسلسل "الملك" لمحمد إمام ليس له علاقة من قريب أو بعيد بحياة الملك فريد شوقي.

ونشر الفنان محمد إمام، لجمهوره صور بوسترات غير رسمية لمسلسل "الملك"، والمقرر عرضه في السباق الرمضانى 2021.

وقام "إمام" بنشر بوسترات المسلسل الجديد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات "تويتر"، وعلق عليها قائلاً، "جزء من أفيشات غير رسمية عملها أحلى جمهور.. بإذن الله مسلسل يليق بجمهور عظيم زيكم".

ومع بداية شهر أغسطس الجاري، أعلن الفنان محمد إمام، عن استقبال مولودته الثانية قسمت، وقوله عبر حسابه على انستجرام، "ولسوف يعطيك ربك فترضى، عمري ماكنت أتخيل إن ربنا هيرزقنى ببنتين، قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى، و دلعونى أنا كمان علشان أبو البنات لازم يدلع، ربنا يحفظ جميع أطفالنا".

وفي السينما يعد أخر عمل قدمه محمد إمام، فيلم "لص بغداد" بطولة فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.