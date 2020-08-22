شيخ الأزهر: نتضامن مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب

شيخ الأزهر: نتضامن مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب
كتب:
عبدالوهاب عيسي
01:20 ص | السبت 22 أغسطس 2020
شيخ الأزهر
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تضامنه مع ضحايا الإرهاب وقال في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك": "في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، نعلن تضامننا مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب، ونُذكِّر بأن الله عز وجل حرم إزهاق النفس البشرية، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنما جنى على البشرية جمعاء، وأن من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا".
وأضاف أنه بهذه المناسبة، فإننا ندعو جميع الأمم والمجتمعات إلى ضرورة مساندة ضحايا الإرهاب والناجين منه والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة.