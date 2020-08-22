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شيخ الأزهر: نتضامن مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب

كتب:

عبدالوهاب عيسي
01:20 ص | السبت 22 أغسطس 2020
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تضامنه مع ضحايا الإرهاب وقال في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك": "في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، نعلن تضامننا مع جميع ضحايا الإرهاب والتطرف والعنصرية والتعصب، ونُذكِّر بأن الله عز وجل حرم إزهاق النفس البشرية، وأخبر أنه من جنى على نفس واحدة فكأنما جنى على البشرية جمعاء، وأن من أحيا نفسًا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعًا".

وأضاف أنه بهذه المناسبة، فإننا ندعو جميع الأمم والمجتمعات إلى ضرورة مساندة ضحايا الإرهاب والناجين منه والوفاء باحتياجاتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة.

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