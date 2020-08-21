الأول على الثانوية الأزهرية: لم أختر دخول الأزهر لكني فضلت البقاء فيه

قال أحمد مدحت مصطفى، الأول على الثانوية الأزهرية، إن والده شخص عظيم وهو الذي جعله يدرس في الأزهر الشريف، حيث إنه أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون في الجامعة.

وأضاف "مصطفى" خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "لم أختر دخول الأزهر، لكني اخترت البقاء فيه، ووالدي كان دائمًا ما يمثل قدوة لي، حتى لو لم يكن هدفي هو الانضمام إلى الكلية التي يُدرس فيها، لكنه كان دائمًا ما يشجعني على المذاكرة، وكان يقول لي إنه شخصيًا يذاكر".

وتابع: "الصالحون دائمًا ما كانوا يقولون مع المحبرة إلى المقبرة، ورحلة العلم لا تتوقف، وهو ما تعلمته من والدي وعلمني إياه".