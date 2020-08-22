عائشة بن أحمد: لا أوافق على أعمالي الفنية بسهولة.. وأدرس كل خطوة

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إنها لا توافق على أي عمل بسهولة، وهو عكس القرارت التي تقوم باتخاذها في حياتها العادية، حيث أنها وفي مجال العمل تسعى دائما لدراسة كل الخطوات: "بحاول على قد ما أقدر تكون الأخطاء مش كتير في شغلي".

وأضافت "بن أحمد"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC" أنها كثيرا ما قدمت إلى مصر وهي في سن صغير، كما قضي والدها ووالدتها شهر العسل الخاص بهما في مصر: "بابا كابتن طيار، ومن وإحنا صغيرين بنحب نيجي مصر، وعندنا الأماكن بتاعتنا اللي بنيجي فيها، وأول مكان زورته الأهرامات"، موضحة أنها تعشق كثيرا الأكل المصري وخاصة "الكشري، والمسقعة"، بينما لاتحب أكل "الملوخية المصرية": "ببقي حاسة أنها عامله زي الشوربة، وغير اللي عندنا في تونس بتتعمل باللحمة".

وأكدت أن فيلمها الأخير "توأم روحي" قد حظى باهتمام بالغ من قبل المنتج، وجاءت ردود أفعاله غير معتاده كباقي الأفلام التي عملت بها: "ردود الأفعال خضتني مش للدرجة دي، ومشوفتش كومنت وحش كل الناس عاجبها الفيلم"، مشيرة إلى أن الفنان حسن الرداد مريح في عمله بالفيلم ودائما ما يضفي طاقة إيجابية على المشاركين معه في العمل: "كنا بنشتغل مرتاحين وكان باين على وشنا، وده اللي اترجم في الفيلم".