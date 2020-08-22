السنغال تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 130 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل إجمالي الإصابات في السنغال، منذ 2 مارس الماضي، إلى 12689 إصابة مؤكدة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، بثته الإذاعة السنغالية، أنه تم إجراء 1421 فحصا، مشيرة إلى أن 115 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الشفاء إلى 8165 مصابا، وإجمالي الوفيات إلى 262 شخصا، في حين يتابع 4261 مصابا علاجهم في المشافي.