ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في السنغال إلى 12162 حالة

سجلت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، 130 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 12162 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السنغالية، في بيان، أنه وبعد إجراء 1317 فحصا تم تسجيل 130 إصابة مؤكدة بالوباء، وفقا لما ذكرته الإذاعة السنغالية.

وأضافت الصحة السنغالية، أن 40 من المصابين تماثلوا للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى7677 مصابا، وإجمالي الوفيات إلى 253 شخصا.

وفي مالي، سجلت وزارة الصحة، 9 إصابات بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية، عن بيان لوزارة الصحة، اليوم، أن أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2614 مصابا شُفي منهم 1986 وتوفي 125 منهم، ويواصل 503 منهم علاجهم في المشافي.

وفي شمال إفريقيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، اليوم، تسجيل 411 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات 7738 حالة.

وأضاف المركز الليبي، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 145 حالة، وشفاء 46 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 894 شخصًا، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية.