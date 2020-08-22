التعليم العالي: إعلان جداول الطلاب الدراسية للعام الجديد خلال 3 أسابيع
كتب:
محمد متولي
02:12 ص | السبت 22 أغسطس 2020
صورة أرشيفية
أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أن الجامعات الأهلية لاتعتمد فقط على مجموع الثانوية العامة ولكن هناك اختبارات للقدرات.
وقال عبد الغفار- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان إن الجامعات الأهلية سيكون بها منح دراسية للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز 100 منحة.
وأوضح أننا اتفقنا في المجلس الأعلي للجامعات على تقديم كل كلية خطة الدراسة في العام الجديد لافتا إلى أننا سنعلن عن الجداول الدراسية للطلاب في العام الجديد خلال 3 أسابيع وتابع وزير التعليم العالي "خصصنا رقم للتواصل مع الطلاب في حالة حدوث أى أخطاء على موقع التنسيق".