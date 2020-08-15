"الأعلى للجامعات" يثمن قرار السيسي بإنشاء 4 جامعات أهلية

وجه المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، رسالة شكر وتقدير وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه غير المسبوق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال اجتماعه الدوري، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، برحاب جامعة الإسكندرية، وحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف أمين المجلس.

وأكد المجلس أن الدعم الرئاسي كان هو المحرك لبدء الدراسة في جامعات مطروح والوادي الجديد والأقصر الحكومية وثلاث من الجامعات التكنولوجية هي (القاهرة الجديدة - بني سويف - الدلتا) والدافع للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال البدء في إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة - طيبة الجديدة بالأقصر- السلام شرق بورسعيد - برج العرب بالإسكندرية - 6 أكتوبر بالجيزة – والمنصورة).

كما ثمن المجلس قرار الرئيس التاريخي بالموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية، هي: "جامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء"، وكذلك "جامعة العلمين الدولية"، بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و"جامعة الجلالة"، بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، وأخيراً "جامعة المنصورة الجديدة"، بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية، وتوجيهه باستغلال الأراضي التي تمتلكها الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية تتبع تلك الجامعات.

وكانت موافقته على إطلاق أكبر مشروع رقمي على مستوى الجامعات والمستشفيات الجامعية لتحويل جامعات مصر ومستشفياتها إلى جامعات ومستشفيات ذكية.

وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الإنسان والأوطان.