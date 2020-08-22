الليلة.. أحمد داود ضيف ثاني حلقات "Snl بالعربي" في موسمه الجديد

يحل الفنان أحمد داود، مساء اليوم، ضيفا على ثاني حلقات برنامج "snl بالعربي"، في موسمه الجديد.

وكتب "داود"، عبر "إنستجرام"، "الساعة 11 مساء السبت حلقة SNL بالعربي على ontv.. اللي فاكر أني كنت مبسوط جدا بالتجربة دي وحبيت كل فريق البرنامج وغنينا ورقصنا ومثلنا وضحكنا من قلبنا وفكرتني بأيام مسرح الجامعة بنفس الشغف والطاقة والخوف قبل العرض والاحتفال بعد العرض.. ان شاء الله تعجبكوا"

وحلت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، ضيفة في أولى حلقات برنامج "Snl بالعربي" في موسمه الجديد.

وظهرت هيفاء خلال الحلقة وهي تغني وتمثل وقدمت حلقة ناجحة وذلك رغم الأحداث التي مرت بها هيفاء خلال الفترة الماضية.