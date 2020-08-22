الجامعة العربية تحيي صمود المقدسيين في ذكرى حرق الأقصى

قال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، إن العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وجودا وأرضا وحقوقا، ينتهك كل المواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية دون رادع يضع حدا لهذا العدوان وهذه الممارسات وفق ما تقتضيه المسؤولية الدولية وترتبه قوانين وقرارات الشرعية والمجتمع الدولي، الذي تجري كل تلك الجرائم والانتهاكات تحت سمعه وبصره، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم.

وأضاف "أبو علي"، في الذكرى السنوية 51 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، "أننا نستحضر باعتزاز أكبر صمود للشعب الفلسطيني وقيادته وبصمود المقدسيين والمؤسسات والمرجعيات المقدسية دفاعا وحماية للأقصى المبارك والمقدسات وهوية القدس، التي كانت وستبقى رغم كل التحديات والمخططات قلب فلسطين العربية وجوهر القضية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة الآتية".

ووجه "أبوعلي"، تحية واعتزاز للمقدسيين الذين يواصلون الذود عن الأقصى والقدس بإيمانهم وصدورهم العارية، يتحدون الاحتلال ويقدمون الشهداء والجرحى والأسرى منذ أكثر من خمسين عاما، مؤكداً أن طليعة الأمة ستبقى القدس قبلتها وقلب وجدانها الجمعي.

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين غرب رام الله

وميدانيا، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعه مسيرة قرية "نعلين" الأسبوعية غرب مدينة رام الله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأدى المشاركون في المسيرة التي خرجت إحياءً لذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، صلاة اليوم الجمعة في الحقل جنوب القرية، ثم توجهوا ناحية بوابة جدار الضم والتوسع المقام على أراضيها، حيث قمعهم جنود الاحتلال بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وحمل المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورفعوا الشعارات المنددة بجريمة إحراق "الأقصى"، وجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، معبرين عن رفضهم لاتفاق التطبيع الخياني بين الإمارات والاحتلال.

إصابتان برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

وأصيب شابان فلسطينيان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أمس، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، التي خرجت هذا الأسبوع، احياء للذكرى الـ51 لإحراق المسجد الأقصى، وتنديدا بالإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي.

وأوضح منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة "وفا" الفلسطينية، أنه وعقب انطلاق المسيرة، هاجمت قوات الاحتلال المتظاهرين، بقنابل الصوت والأعيرة المعدنية، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف شتيوي، أن المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين أكدوا استمرارهم بالمقاومة الشعبية، حتى "تحقيق أهداف شعبنا، وعلى رأسها الحرية والاستقلال".

وفي سياق متصل، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة قرية حارس السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في محافظة سلفيت، ومنعت الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها من أجل إقامة صلاة الجمعة فوقها.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال نصبوا حواجز عسكرية وشددوا من إجراءاتهم على مدخل القرية ومحيطها، ومنعوا المشاركين من الخروج منها، حيث أقيمت صلاة الجمعة على مدخل القرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وضاح الطبيب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأكد أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبدالستار عواد، أن الفعالية المناهضة للإستيطان في بلدتي حارس وبديا ستستمر، وأن فتح قادرة على إفشال مخططات الاحتلال عبر فعاليات متواصلة في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها لصالح خطط الضم الإسرائيلية، مطالبا "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للجم سياسات الاحتلال العدوانية تجاه شعبنا، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وأكد عواد أن"(صفقة القرن) أسقطها شعبنا الفلسطيني وأصبحت خلفه، وأن شعبنا قادر على أن يسقط كافة الصفقات"، مشددا على أن جماهير محافظة سلفيت تقف خلف القيادة الفلسطينية.

بدوره، قال أمين سر اتحاد المعلمين في سلفيت نافز أيوب إن "شعبنا مستمر في نهج مقاومة الاحتلال الذي لا يؤجل فرصة في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في كل مكان، وأن هذه المسيرة هي رمز من رموز المقاومة"، فيما قال مدير دائرة العلاقات الدولية لذوي الإعاقة صلاح سمارة إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة السلمية واعتقلوا الشاب وضاح الطبيب وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وتقام الفعالية السلمية المناهضة للاستيطان في القرية، للأسبوع الثالث عشر على التوالي، بدعوة من فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة سلفيت وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بمشاركة أصحاب الأراضي ومواطنين من المحافظة ونشطاء ومتضامنين.