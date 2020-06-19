إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، و8 بالمعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وقال منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية، وأطلقت الرصاص الحي و"المعدني" وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي تم نقلهم الى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، و8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاطـ، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وردد المشاركون، الشعارات الوطنية المنددة بالاحتلال وسياساته العنصرية، والتي كان آخرها قرار الاستيلاء على 160 دونما من أراضي محافظة قلقيلية.