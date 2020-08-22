سويسرا تعلن تسجيل أكثر من 300 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت سويسرا، أكثر من 300 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، الجمعة، للمرة الثانية هذا الأسبوع، فيما عاودت حالات الإصابة المؤكدة الارتفاع إلى مستويات لم تسجل منذ منتصف أبريل، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتمكنت الدولة الغنية الواقعة في منطقة الألب، من تجنب أسوأ تداعيات أزمة الفيروس رغم حدودها المشتركة مع إيطاليا، أول بؤرة أوروبية للوباء من حيث عدد الوفيات والإصابات.

وفي منتصف مارس الماضي، أعلنت سويسرا إجراءات للحد من العدوى، لكنها لم تفرض تدابير عزل أسوة ببعض جيرانها.

وخففت السلطات السويسرية، الإجراءات على مراحل، لكن عدد الإصابات أخذ في الارتفاع بشكل مطرد منذ أواخر يونيو الماضي.

وقال وزير الصحة، ألان بيرسي، الخميس، إن "الوضع تحت السيطرة، لكنه لا يزال هشا".

وأشار "بيرسي"، إلى "تراجع ملحوظ في الانضباط" من عامة الناس، وحث المواطنين على احترام التباعد الاجتماعي وقواعد العزل.

وأكدت وزارة الصحة السويسرية، تسجيل 306 حالات جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 39232، بينهم 1505 إصابات سجلت في الأيام السبعة الماضية.

وكان عدد الإصابات اليومية قد ارتفع إلى أكثر من 1000 في منتصف مارس الماضي، قبل أن ينخفض إلى بضع عشرات بين منتصف مايو ومنتصف يونيو الماضيين، لكن الأعداد مذاك تواصل الارتفاع.

وبدأت سويسرا التي سجلت حتى الآن 1719 وفاة بالفيروس، بتخفيف القيود تدريجا اعتبارا من 27 أبريل الماضي، وسمحت بتجمعات أكبر وقلصت مسافة التباعد الضرورية بين الناس.

وفتحت العديد من المدارس أبوابها بعد العطلة الصيفية، ولا تجبر الابتدائية والمتوسطة منها بشكل عام الطلاب أو المعلمين على وضع كمامة، ما يثير مخاوف من احتمال أن تكون البلاد مقبلة على ارتفاع أعداد الإصابات.

وتجري سويسرا البالغ عدد سكانها 8.5 ملايين نسمة، نحو 10 آلاف فحص كورونا يوميا، وتقترب من الانتهاء من مليون فحص. وجاءت نتائج 5.1% من تلك الفحوص إيجابية.