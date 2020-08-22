باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون في بحث إنتاج لقاح ضد كورونا

اتفقت باكستان والصين، على تعزيز التعاون بينهما في بحث لقاح وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بجانب تعزيز التنمية وبناء الجالية الباكستانية – الصينية للمستقبل المشترك والجالية الصحية لمحاربة الوباء مشتركا.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن البلدين جددا التزامهما لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز التنسيق في ساحة متعددة الأطراف ودعم التعددية والتجارة الحرة، وتعارض الأحادية، والتماسك بالمصالح الاستراتيجية المشتركة والعدالة الدولية.

وجاء ذلك الاتفاق بين باكستان والصين، خلال الاجتماع الدوري الثاني للحوار الاستراتيجي الصيني الباكستاني، الذي عقد برئاسة مشتركة لكل من وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ووزير الخارجية الصيني "وانج يي"، على مستوى وفود البلدين، في إقليم "هينان" الصيني اليوم.

وقال وزير الخارجية "وانج يي" في حديثه للصحفيين برفقة نظيره الباكستاني عقب الاجتماع، إن باكستان والصين صديقان حميمان، وأنهما وقفا إلى جانب بعضهما البعض في الأوقات الصعبة.

وأضاف "يي"، أنه منذ تفشى كورونا المستجد إن البلدين عملتا مشتركا لمساعدة بعضهما البعض، وتبادلتا خبراتهما في منع انتشار الوباء، وفرتا إمداد الأدوية لبعضهما البعض، مؤخراً عقد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني "وانج ياي".

وبحث الجانبان، خلال اللقاء العلاقات الثنائية، ومشاريع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، إلى جانب مناقشة الوضع الأمني الإقليمي خاصة عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، والوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير المحتلة، واتفق الطرفان على بذل الجهود المشتركة والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر للأمن والسلام في المنطقة.

واتفق الطرفان على بذل الجهود المشتركة والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر للأمن والسلام في المنطقة.

وأكد قريشي، أن باكستان تعطي أولوية لإكمال المشاريع المتعلقة بالممر الاقتصادي المشترك، وقال إن قيادات البلدين عازمة لتعزيز وتوطيد المزيد من الشراكة الاستراتيجية التعاونية.

وأطلع وزير الخارجية الباكستاني، نظيره الصيني على ما أسماه "الانتهاكات الإنسانية والفظائع الجارية" من قبل الهند بحق الكشميريين في جامو وكشمير المحتلة، وقال إن سياسات الهند وخططتها التوسعية تشكل تهديداً للاستقرار والسلام الإقليمي.