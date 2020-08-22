فيديو.. حنان شوقي تطرح أغنية دينية

طرحت الفنانة حنان شوقي، أغنية دينية جديدة بصوتها لأول مرة، بعنوان "آل البيت" من كلمات الشاعر وليد عباس، وألحان من التراث الصوفي، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:

انا جيتكم يا عباد الله.. مادد ايديه بقول لله

سائل على باب الكرماء.. جبر الخاطر على الله

انا جيتكم يا ال البيت ..وماليش بيت غير هذا البيت

حالى كله ليكو شكيت.. شيلوا عنى قولت آه أنا جيت

كم فى عنيا دموع.. ريحوا القلب الموجوع

شجر الهم طلعله فروع.. النجده يارجال الله

جيت فى الحى حداكو نزيل.. يالى ماليكو فى الارض مثيل

من غيركم عنى هيشيل.. مالى غيركم أنا والله

طاب قولولى أروح على فين .هو أنا ليا غيركم مين

انتوا الدواء للأنين.. بكم العزة ومنكم الجاه

عاشق أتى حداكم.. ماله مأوى سواكم

عليل طالب دواكم.. داوونى يارجال الله

انتوا الكرم وانتوا الجود.. انتوا عطاكم ماله حدود

مديت إيدى لأهل المحبوب.. ياساده لله لله