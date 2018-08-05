أثنت الفنانة حنان شوقي، على محفوظ دياب الشهير بالطفل الذي رد بفصاحة على المذيعة التي حاورت الأطفال الذين ضُبطوا في واقعة تهريب ملابس من الجمارك ببورسعيد.

وقالت شوقي، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن محفوظ قرر تحمل المسؤولية بالرغم من صغر سنه، موضحةً أنه أخطأ، لكن هذا لا يعني أن يتم التحقيق معه مثلما فعلت المذيعة.

وأضافت: "أنا كنت زيك وأنا صغيرة، عشان أساعد أمي وأبي وإخوتي".

وطلبت شوقي من محفوظ أن يبتعد عن التهريب وعدم تكرار ما فعله مرة أخرى.