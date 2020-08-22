القبض على أحد المتهمين بقتل شخص وإصابة 3 في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، القبض على المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش تجاه 4 أشخاص جميعهم أبناء عمومة – مقيمين بعزبة الشبراوي التابعة لقرية ليسا الجمالية، ما تسبب في وفاة أحدهم وإصابة الباقين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى فريق البحث الجنائي بمكان اختباء المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق نار من سلاح آلي على مجموعة من الأهالي بقرية عزبة الشبراوي الجمالية.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم، ويدعى "إسلام ا. ز."، 28 سنة، مدرج جنائيا وله كارت معلومات، حال اختباء داخل إحدى المحافظات المجاورة.