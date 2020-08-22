2500 طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحانات الدور الثاني بكفر الشيخ

يؤدي 2500 طالب وطالبة بكفر الشيخ، اليوم، أول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، بنسبة 12.8% من إجمالي الطلاب في الدور الأول 19453، حيث بلغت نسبة النجاح في الدور الأول 87.2%، موزعين على 13 لجنة بالإدارات التعليمية، منها 4 لجان بمدينة كفر الشيخ، مدرسة الشهيد سمير مصطفى بدوي، وجرى تخصيصها لطلاب مدارس بيلا، ومدرسة سعد زغلول بغرب مدينة كفر الشيخ، مخصصة لطالبات مدارس بيلا.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء جمال العزب مدير أمن كفر الشيخ، ومديرية الصحة، كما جرى توزيع مخصصات المديرية من أدوات الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغيرها، والتي تخص امتحانات الدور الثاني، والتي جرى توزيعها على جميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة، ويبلغ عددها 13 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، منها 4 لجان بمدينة كفر الشيخ.