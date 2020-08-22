رئيس الأسقفية يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا: جاء تحقيقا لإعلان القاهرة

رحب الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بوقف إطلاق النار في ليبيا، قائلا: "إن هذا الإعلان جاء تحقيقا لإعلان القاهرة الذى تم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضاف رئيس الأساقفة: "إنه يتمنى أن تكون هذه الخطوة بمثابة بداية لسلام شامل يساعد الشعب الليبى فى إعادة بناء بلده"، مشيرا إلى أنه لا يوجد الآن مبرر لوجود المرتزقة على أرض ليبيا .

يذكر أنه يوجد كنيسة أسقفية أنجليكانية بالعاصمة الليبية تتبع إبروشية شمال افريقيا تحت رعاية المطران الدكتور سامى فوزى وهى جزء من إقليم الاسكندرية.

إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس "مرقس" الأسقفية.