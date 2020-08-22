صور.. أول أتوبيس صديق للبيئة محول من العمل بالسولار للغاز الطبيعي

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة تطلق أول أتوبيس تم تحويله من سولار إلى غاز طبيعي بواسطة الإنتاج الحربي.

وأضاف رزق لـ"الوطن" أن الأتوبيس يعمل على خط التجمع الخامس ميدان التحرير وقيمة التذكرة 7 جنيهات، لافتا إلى أنه جار تعميم تجربة تحويل الأتوبيسات من سولار إلى غاز طبيعي على كل أسطول الهيئة، وسيتم البدء بتحويل 300 أتوبيس من سولار إلى غاز طبيعي في أول مرحلة.