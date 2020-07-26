كيف استعدت وزارة النقل لاستقبال المواطنين قبل عيد الأضحى؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك استعدت وزارة النقل بعدد من التجهيزات في محطات السكة الحديد وشبكة مترو الأنفاق، وذلك ضمن خطة الارتقاء بمستوى الخدمة، والتي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

تشغيل قطارات إضافية

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّه جرى تجهيز قطارات إضافية لتشغيلها خلال فترة قبل وبعد عيد الأضحى المبارك، ابتداء من 25 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل.

كما قررت هيئة السكة الحديد تشغيل 4 قطارات لأهالي النوبة، على أن يقوم من محطة القاهرة الأربعاء المقبل الساعة 3 عصرًا ليصل محطة أسوان 4.15 فجرًا، كما قررت السكة الحديد تشغيل قطار للاتحاد النوعي يتحرك من محطة القاهرة 11:25 مساءً ليصل محطة أسوان 12:30 ظهرًا، وقطار الجعافرة يتحرك من محطة الإسكندرية 2:45 ظهرًا ليصل محطة أسوان 7:45 صباحًا، وقطار نادي أبو الريش يتحرك من محطة الإسكندرية 12.45 ظهرًا.

تخصيص 800 منفذ بالمحطات لبيع تذاكر قطارات عيد الأضحى

خصصت الهيئة نحو 800 منفذ بالمحطات لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك لمنع حدوث زحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، وللوقاية من تفشي فيروس كورونا ومتاحين للحجز على مدار 24 ساعة، إضافة للحجز عن طريق موقع السكة الحديد على الإنترنت، وونسبة 20% عبر الموبايل الأبلكيشن، و33 منفذ بيع تذاكر في القاهرة الكبرى.

زيادة عدد المقاعد

ووفرّت هيئة السكة الحديد نحو 140 ألف مقعد إضافي، وسيكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومي وبحد أقصي 4 تذاكر لكل فرد قبل السفر بنحو 24 ساعة فقط، وذلك لسفر الجمهور للوجه القبلي، على أن يتم إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعًا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصرا على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

تثبيت أسعار تذاكر القطارات

أكدت هيئة السكة الحديد أنّه لا توجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات خلال رحلات عيد الأضحى وأن الأسعار كما هي دون زيادة.

تشغيل جرارات وعربات جديدة

احتفل وزير النقل خلال منتصف الشهر الحالي بتشغيل الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، والتي من المقرر أن تقضي على الأعطال والزحام.

افتتاح 9 محطات بالخط الثالث للمترو

تعتزم وزارة النقل افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق قبل عيد الأضحى المبارك في المسافة من ميدان هليوبليس بمصر الجديدة، وحتى محطة عدلي منصور بطول 10.5 كم و9 محطات منها 3 محطات نفقية وهي هيليوبليس وألف مسكن ونادي الشمس و6 محطات علوية وهي محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.