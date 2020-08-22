الكهرباء: 25 مولدا لتأمين تغذية التيار لمباراة الزمالك والاهلي

زودت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استاد القاهرة الدولي بـ25 مولدا بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار لمباراة قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز والتي تقام في التاسعة من مساء اليوم.

وقالت الشركة إن إدارة الطوارئ راجعت جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد إضافة إلى أعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد.