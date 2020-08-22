افتتاح فندق نقابة العاملين بالنسيج بحضور وزير القوى العاملة اليوم

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعدد من القيادات النقابية والتنفيذية ورؤساء الشركات، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، في السابعة مساء اليوم السبت، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الانتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية في وقت قياسي لم يتجاوز الـ90 يوما، من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة في منطقة المظلات بشبرا.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، في بيان له، إنه تم الاستعادة بإدارة متخصصة ومحترفة، مشيرا أيضا إلى أن الاستعانة ببعض العمالة والفنيين من الشركات التابعة تسبب في توفير نصف التكلفة، وقال إنه تم اتخاذ كل إجراءات السلامة، من حيث توفير محطة رفع مياه خارج الدار لتوفير المياه بصفة دائمة للنزلاء وضمان عدم انقطاعها، فضلا عن نظام توزيع الكهرباء خارج الدار وداخلها، وتأمين كل التوصيلات الكهربائية المختلفة لتوفير كل وسائل الأمان للنزلاء.

وأوضح إبراهيم: "الافتتاح والتطوير هو حصيلة جهود كبيرة قامت بها النقابة العامة من أجل تعظيم مواردها والاستفادة القصوى من منشآتها والأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك من أجل خدمة العمال وتحقيق الحلم الأكبر بإقرار معاش تكميلي للعاملين بالقطاع".

وتابع: "الفندق يحتوي على غرفة تحكم رئيسية تضم 32 كاميرا فائقة الجودة تعمل بتقنية وموزعة خارج الفندق وداخله ومتصلة بشبكة الإنترنت لمراقبة الفندق خارجيا وداخليا لرصد ما يحدث على مدار الـ 24 ساعة، ومطعم مركزي يتسع لما يزيد عن 150 شخصا، وبه جزء مخصص للعائلات، وآخر للأفراد يطل على الشارع الرئيسي المقابل للدار، فضلا عن عدة شرفات تم إعدادها بالأدوات اللازمة كمكان لتناول الطعام للنزلاء في الهواء الطلق، كل شرفة بها طاولة واحدة وحولها 4 كراسي، مع توافر نظام السلامة والصحة المهنية المتبع في الردهات والغرف والقاعات وسلم الطوارئ المعد للحالات الطارئة كالأبواب المطلة عليه يتم فتحها من داخل الفندق وليس من خارجه ضمان لتوفير كل اشتراطات السلامة فى حالة حدوث أي ظرف طارئ".

وأشار عبدالفتاح إبراهيم، إلى أن الفندق ملحق به قاعة مؤتمرات تصلح لكل الأغراض الترفيهية والاجتماعية، موضحا أن المرحلة المقبلة سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة في الارض المواجهة للفندق والتي تبلبغ مساحتها 3000 متر مربع.