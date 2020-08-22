17 معيارا لرصد المخالفات قبل القمة 120: عدم الإساءة واحترام الرموز

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 17 معيارًا في كود الصحافة والإعلام الرياضي ضمن أكواد التغطية المتخصصة التي نشرتها جريدة الوقائع المصرية في سبتمبر من العام الماضي، في إطار لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية لتطبيقها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنَّ اللائحة تعد أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطًا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببًا لإلغاء الترخيص.

وفي بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، قال إنَّه وفقاً لقانونه سيبادر على الفور في إجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات الإدارية والمالية، حفاظاً على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة.

وتضمن كود الصحافة والإعلام الرياضي المعايير الآتية:

1- الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اجتذاب قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو إثارة أي نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير ودون مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين.

2- تطوير الأداء المهني للصحفيين والإعلاميين من خلال السعي وراء المعرفة اللازمة لأداء عمليهم بالكفاءة المطلوبة.

3- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

4- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

5-عدم استخدام المنافسات الرياضية فيما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، أو في نشر العنف أو الإحباط.

6- توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح وعدم الخلط بينهما وعدم تقديم الآراء على أنها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها وسياقها.

7- التزام التحليل والتعليق بالقواعد الحاكمة لكل رياضة من الرياضات المختلفة.

8 - التزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام.

9- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.

10- تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، وتجنب استخدام كل ما من شأنة التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

11 - عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.

12- عدم تدخل الرعاة أو المعلنين في المحتوى الصحفي أو الإعلامي الرياضي سواء من حيث اختيار الضيوف أو تحديد الموضوعات، وذلك حفاظا على الحيدة والاستقلال.

13- التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع.

14 أن تكون الأهمية الإجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية للأحداث الرياضية في حياة المجتمع رائدا للصحفي أو الإعلامي في ممارسة عمله.

15- عدم نشر أو بث أو التسبب في نشر أو بث أي مواد أو إعلانات كاذبة أو مضللة أو زائفة، مع الإلتزام بتمييز المادة الإعلانية بأنها "إعلان".

16- تحفيز المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإليكترونية الرأي العام على إدانة العنف المرتبط بالأحداث الرياضية سيما كرة القدم.

17- احترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والاداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.