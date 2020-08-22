10 معلومات عن "عيد العذراء" في زمن كورونا

احتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، بعيد صعود العذراء، بحسب الاعتقاد المسيحي، مختتمين صوما استمر لمدة 15 يوما هذا العام، بحسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وعيد العذراء هذا العام له مذاق مختلف واستثنائي بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، نرصده مظاهره في السطور التالية:

- يحتفل به الأقباط الأرثوذكس كل عام في 16 مسري بالتقويم القبطي الذي وافق هذا العام 22 أغسطس.

- يأتي العيد بعد فترة صوم استمرت لمدة 15 يوما، ويُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك.

- صوم العذراء صامه الرسل أنفسهم لما رجع توما الرسول من التبشير في الهند وعلما بموت العذراء.

- توما أحد تلاميذ المسيح حكى بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه رأى جسد العذراء صاعد للسماء بعد أن اكتشفوا أن قبرها فارغ.

- صوم العذراء وعيدها مُعترف به من كل الكنائس وإن اختلفت التوقيتات والمدد.

- يشتهر الأقباط خلال "صوم العذراء" بأكل "الدقة" و"الشلولو".

- بسبب تداعيات كورونا ألغت الكنيسة موالد العذراء وحولت النهضات الروحية "أون لاين".

- أقيمت خلال العيد القداسات بالكنائس وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.