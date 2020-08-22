في عيد العذراء.. الشمس تتعامد على مذبح كنيسة مارجرجس بميت غمر

صلى الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بمناسبة عيد السيدة العذراء، بكنيسة مارجرجس بقرية صهرجت الكبرى، بمشاركة محدودة من الكهنة والشمامسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعامدت الشمس، أمس الجمعة، على المذبح البحري الذي يحمل اسم السيدة العذراء، حيث يأتي التصميم المعماري للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة التلاثة يحدث في ثلاث مناسبات كنسية وهي: "عيد الملاك ميخائيل 12 بؤونه / 19 يونيو على مذبح الملاك القبلي، عيد الشهيد مارجرجس في 16أبيب / 23 يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ 88 في القرن الـ 15) على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسي، عيد السيدة العذراء في 16 مسرى / 22 أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري".