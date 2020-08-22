الخاسرون يواجهون مرشحي "مستقبل وطن" بأسيوط بسلاح الشائعات

تشهد جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، معارك شرسة بين المرشحين.

يواجه المستقلون مرشحي حزب مستقبل وطن، حيث لجأ عدد منهم لاستخدام الشائعات و"التربيطات"، وتأجيج الانتماءات والقبلية بين العائلات والأنساب بهدف حصد أصوات الناخبين.

وفي مركز أبو تيج وضع حمدي فهمي، عم المرشح هشام فهمي، والذي يحظى بعلاقات وشعبية بين أهالي المركز، بنرات ولافتات يناشد فيها أهالي المركز بانتخاب ابن أخيه وجاء فيها "الشيخ حمدى فهمي يدعوكم ويناشدكم لانتخاب نجل أخيه هشام يوسف فهمي".

ومن ناحية أخرى، استخدم أنصار المرشحين الخارجين من سباق الانتخابات، سلاح الشائعات ضد مرشحي حزب مستقبل وطن، مدعين أن الحزب يهدف لإنشاء حزب وطني جديد يرتكز على الرأسمالية، مؤكدين أن أصوات مؤيديهم ستذهب لمرشحي الفردي.

و ذكر مصدر بحزب "مستقبل وطن" لـ"الوطن"، أن هذه الشائعات يقف خلفها بعض المرشحين السابقين، الذين لم يوفقوا في الانتخابات بغرض النيل من الحزب.

يذكر أن 6 مرشحين يخوضون جولة الإعادة على 3 مقاعد، في دائرة محافظة أسيوط.

من جانبه قال المحامي الشاب محمود معوض نفادي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، إنه بداية من اليوم التالي لانتخابات مجلس الشيوخ، أصدر أمين الحزب بالمحافظة المهندس ياسر عمر توجيهاته لكل التشكيلات بمختلف المستويات التنظيمية، توجيهات بالاستعداد تنظيميا لجولة الإعادة.

وأشار إلى أنه بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات الأربعاء الماضي، "أكدنا على جميع المستويات التنظيمية بالحزب، الاستعداد بقوة للعملية الانتخابية".

ولفت إلى أن الحزب يمتلك قدرات تنظيمية هائلة وكوادر مؤثرة في كل نجع وقرية، بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال نفادي إن "نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة أسيوط أو حتى في المحافظات الآخرى، تبرهن أن حزب مستقبل وطن بات الأقرب للمواطن المصري بعد أن حاز مرشحو الحزب على ثقة الشعب بمختلف فئاته وبفارق كبير عن أقرب المنافسين".